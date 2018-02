Finance: Ali vas mora biti danes bolj strah za službo, kot vas je bilo včeraj? (7. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - V razmerah odprte trgovine in prostega trga so pokrizne ekonomske politike leta 2018 zagotovo prinesle spremembo: okrevanje, službe, zmanjšanje brezposelnosti in pritiske na rast plač ter višje plače. Vse to bi moralo pomeniti, da so ljudje srečni in zadovoljni. Ljudje bi se morali veseliti višjih plač, posel niti ne, v Financah piše Simona Toplak.