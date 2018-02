Večer: Balkanska Evropa (7. 2.)

Maribor, 6. februarja - EU je komaj pozdravila glavobol od prehitrega sprejetja Bolgarije in Romunije, ki nista izpolnjevali kriterijev, ki jih zdaj postavljajo drugim državam . Ti so najstrožji do zdaj, kar pojasnjujejo s tem, da želijo sprejeti res pripravljene članice. Toda v resnici gre za to, da si EU širitve iskreno ne želi, v Večeru piše Vojislav Bercko.