Mariborski študentski dom 7 celovito prenovljen

Maribor, 7. februarja - Študentski domovi Univerze v Mariboru so izvedli celovito prenovo in energetsko sanacijo dotrajanega študentskega doma 7 v študentskem naselju na Gosposvetski cesti. Objekt, ki so ga danes slavnostno odprli, po novem nudi možnost nastanitve 255 osebam, kar je skoraj pol manj kot prej, predvsem zaradi več enoposteljnih sob.