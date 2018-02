V razpravi o začasnih odredbah zoper medije tudi opozorila o dolgotrajnih sodnih postopkih

Ljubljana, 7. februarja - V novinarski skupnosti odmevajo nedavne začasne odredbe in tožbe, vložene zoper medije, zato je Društvo novinarjev Slovenije s torkovo okroglo mizo začelo razpravo o njihovi upravičenosti. Sogovorniki iz medijskih vrst so opozorili na dolgotrajne postopke, pravni poznavalci pa na nenavadnost začasnih odredb v primeru Reporterja in portala Pod črto.