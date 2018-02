Evropski poslanci večinoma zadovoljni, da EU odpira vrata Zahodnemu Balkanu

Strasbourg, 6. februarja - Evropski poslanci so v razpravi o danes predstavljeni strategiji EU za Zahodni Balkan večinoma izražali zadovoljstvo, da je unija znova odprla vrata za vseh šest držav regije. Številni so poudarili, da je mesto teh držav v uniji in bili zadovoljni s tem, da bo pristop posameznih kandidatk odvisen od izpolnjevanja pogojev in kriterijev.