Na meji med ZDA in Mehiko lani manj migrantov, a več mrtvih

Ženeva, 6. februarja - Oblasti ZDA in Mehike so na obeh straneh meje lani zabeležile smrt 412 migrantov, medtem ko so jih v letu 2016 389. Mejne patrulje ZDA so sicer v tem obdobju na meji obravnavale 341.084 nedovoljenih prestopov meje, kar je 44 odstotkov manj kot leta 2016, ko so jih zabeležili 611.689, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM).