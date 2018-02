Izšla bo zadnja knjiga filozofa Foucaulta o spolnosti

Pariz, 8. februarja - Štiriintrideset let po smrti francoskega filozofa Michela Foucaulta bo v petek izšel zadnji, četrti del njegove knjige Zgodovina seksualnosti. Nedokončani del knjige z naslovom Confessions of the Flesh (Les aveux de la chair), ki se pretežno ukvarja z vprašanjem privolitve, bo objavil francoski založnik Gallimard.