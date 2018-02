Slovenski evroposlanci pozdravili strategijo za Zahodni Balkan

Strasbourg, 6. februarja - Evropski poslanci iz Slovenije so pozdravili danes predstavljeno strategijo EU za Zahodni Balkan. Kot so ocenili, gre za jasen signal unije, da bo postopoma sprejela vse države iz regije, ki bodo izpolnile pogoje. V odzivih pa so izpostavljali tudi pomen članstva držav Zahodnega Balkana v uniji za varnost in stabilnost povezave in Slovenije.