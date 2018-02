Newyorške borze uvodoma nekoliko okrevale

New York, 6. februarja - Indeksi na newyorških borzah so se ob začetku današnjega trgovanja večinoma vrnili nazaj v zeleno območje. Sprva so indeksi precej padli, zaradi česar so nekateri analitiki že ugibali o morebitnem tretjem zaporednem globokem padcu, a so se številke po slabih 30 minutah izboljšale.