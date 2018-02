S projektom do izboljšanja stanja barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Bled, 6. februarja - Mokrišča in barja vse bolj izginjajo, čeprav so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in tudi za blaženje posledic podnebnih sprememb. Da bi prispevali k ohranjanju mokrišč, so se v Zavodu RS za varstvo narave skupaj z drugimi partnerji lotili projekta Mala barja - Marja, katerega uvodno srečanje je bilo danes na Bledu.