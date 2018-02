Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil dva odstotka

Ljubljana, 6. februarja - Delnice indeksa najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP so današnje trgovanje večinoma sklenile s padci, indeks pa je v primerjavi s ponedeljkom izgubil dva odstotka. Promet je dosegel 1,29 milijona evrov, najprometnejše pa so bile tudi danes delnice Krke, ki so so se ob 433.560 evrov prometa pocenile za poltretji odstotek.