1 dan do OI - 3, 2, 1, gremo Slovenija!

Ljubljana, 7. februarja - Odštevanje do 23. zimskih olimpijskih igrah v Pyoengchangu se končuje. V četrtek, torej en dan pred slavnostnim odprtjem iger, bodo na tekmovališča najprej stopile mešane ekipe v curlingu, zvečer po lokalnem času oziroma ob 13.30 po slovenskem pa so na sporedu kvalifikacije za sobotno tekmo smučarjev skakalcev na srednji napravi.

Z uradnimi treningi so se igre pravzaprav že začele, saj so 7. februarja, torej danes, tekmovališča že preizkusili biatlonci, sankači in skakalci. Slovenija je v Južno Korejo pripotovala s petimi skakalci, prav po današnjem treningu pa bo trener Goran Janus določil imena štirih, ki se bodo podali na vrh naprave Alpensia s kritično točko pri 109 metrih.

Drugi dan tekmovalnih bojev, v petek, 9. februarja, je na sporedu umetnostno drsanje, smučanje prostega sloga in curling, zvečer, se pravi opoldne v večini Evrope, pa se bodo igre s prižigom olimpijskega ognja tudi uradno začele. Prireditev bo potekala na stadionu, ki je bil zgrajen prav za to priložnost, se pravi na odprtem. Prireditelje se je vreme usmililo, saj bo prav v času odprtja temperatura zraka med najvišjimi v zadnjih ter prihodnjih dneh. Včeraj je bilo ob jasnem vremenu v Pyoengchangu od -7 do -16, v nedeljo bo znova od -4 do -12 in pretežno jasno, v času odprtja pa bo oblačno in zato se bodo termometri dvignili celo na ničlo.

Prve medalje bodo podeljene v soboto, med kandidati zanje pa bodo tudi skakalci, ki bodo nastopili ob 13.35, tekačice v skiatlonu ter biatlonke. Od Slovencev bo dve vožnji na sankah opravil še Tilen Sirše.

Slovenija lahko v Južni Koreji osvoji jubilejno dvajseto medaljo na zimskih olimpijskih igrah. S prejšnjih v Sočiju se je vrnila z rekordnimi osmimi, za letos pa ji spletne strani, ki se ukvarjajo s tovrstnimi ugibanji, napovedujejo od nič do tri medalje. Gracenote.com, ki je pred mesecem še pisal o dveh slovenskih medaljah, zdaj pravi, da bo Slovenija ostala brez odličja, olympicmedalspredictions.com pa je Sloveniji prisodil dve srebrni in eno bronasto kolajno.