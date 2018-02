RTC Krvavec od bodočega lastnika pričakuje lasten vir financiranja kupnine

Krvavec, 6. februarja - Vodstvo družbe RTC Krvavec v današnjem sporočilu za javnost zavrača v ponedeljek objavljene trditve Alpske investicijske družbe (AID). Uprava pričakuje, da bo bodoči lastnik svoje obveznosti izpolnil tako, kot to zahteva zakonodaja in sicer, da bo zagotovil lasten vir financiranja kupnine in izpolnitve drugih finančnih pogojev.