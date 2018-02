Ob Kolpi se krepi pritisk migrantov

Črnomelj, 6. februarja - Na državni meji ob Kolpi, ki je zaščitena z 89 kilometri fizičnih ovir, se zadnjega pol leta krepi pritisk migrantov. Policisti so na območju policijske postaje Črnomelj v prvih osmih mesecih lani obravnavali 11 in na območju metliške postaje 35 nezakonitih prehodov, od septembra do zdaj pa so jih na Metliškem obravnavali 76 in na Črnomaljskem 120.