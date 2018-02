Raziskava: Potrošniki tudi po krizi ostajajo racionalni

Ljubljana, 6. februarja - Čeprav se je kriza končala in so se potrošniki sprostili, imajo več denarja in več trošijo, pa pri nakupovanju ostajajo racionalni, kaže raziskava o nakupnih navadah slovenskih potrošnikov prek digitalnih medijev. Kriza nas je naredila bolj racionalne in bo kar dolgo trajalo, preden se bo to spet spremenilo, je pojasnil Matjaž Robinšak iz Valicona.