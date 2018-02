Ljubljanska borza: SBI TOP pada

Ljubljana, 6. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi danes pada in je sredi dneva 1,80 odstotka pod izhodiščem. Delnice prve kotacije se cenijo, največ prometa pa je z delnicami Krke, ki so izgubile poltretji odstotek. Največji padec ob sicer skromnem prometu beležijo delnice Intereurope, ki so zdrsnile za štiri odstotke.