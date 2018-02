Odpoklic magnetnega plastelina Peanfun.

Testiranje izdelka je pokazalo, da izdelek vsebuje majhne magnete z visokim magnetnim pretokom. Otrok lahko ob igri zaužije dva ali več koščkov magneta, ki se zaradi previsokega indeksa magnetnega pretoka v črevesju združita preko črevesne stene. To lahko povzroči perforacijo črevesne stene in posledično resne poškodbe. Dodatno na izdelku ni CE oznake, slika pa prikazuje majhnega otroka, kar lahko zavede potrošnika, da je igrača namenjena otrokom do treh let starosti.

Zdravstveni inšpektorat kupcem svetuje, naj izdelka ne uporabljajo in naj ga vrnejo prodajalcu.