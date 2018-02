Paul Simon se je naveličal koncertnih turnej

New York, 6. februarja - Ameriška legenda folk rock glasbe Paul Simon je po 50 letih nastopanja in potovanj naveličan koncertnih turnej, zato se spomladi podaja na svojo zadnjo turnejo. Kot je napovedal, bo poslovilno turnejo po Severni Ameriki in Evropi začel 16. maja v kanadskem Vancouvru in sklenil 15. julija v londonskem Hyde Parku.