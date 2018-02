Delavci v nemški kovinski in elektro industriji z novimi pravicami

Stuttgart, 6. februarja - Socialni partnerji v kovinski in elektro industriji v nemški zvezni deželi Baden Württemberg so ponoči dorekli nov kolektivni dogovor, ki med drugim predvideva dvig plač in večjo prožnost pri delovnem času. Dogovor za okoli milijon zaposlenih v deželi na jugozahodu Nemčije naj bi uveljavili kot pilotno rešitev za preostale delavce v panogi.