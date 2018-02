Tisoč zavezancev Fursu ni prijavilo 1,68 milijona evrov prihodkov od turističnega oddajanja

Ljubljana, 6. februarja - Finančna uprava je v preteklih mesecih na podlagi prejetih podatkov o oddajanju nepremičnin v turistični najem ugotovila, da 1056 zavezancev ni imelo registrirane dejavnosti in ni prijavilo prihodkov v višini 1,68 milijona evrov. Kot so sporočili iz Fursa, je do konca januarja 74 fizičnih oseb za nazaj napovedalo prihodke v višini 660.263 evrov.