Nemška industrija decembra z močno rastjo naročil

Wiesbaden, 6. februarja - Nemška industrijska podjetja so leto 2017 zaključila z zelo dobro sliko v knjigah naročil. Naročila v industriji so se v primerjavi z novembrom povečala za 3,8 odstotka, kar je bistveno več od pričakovanj analitikov. To je še en v vrsti pokazateljev trenutne moči največjega evropskega gospodarstva.