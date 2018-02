Ljubljana, 6. februarja - Novinarska konferenca poslanske skupine SMC, na kateri bodo poslanec SMC Simon Zajc, predsednik Piratske stranke Rok Andree in predsednik Kroga mladih SMC Nejc Šporin spregovorili o vloženem zakonu o kanabisu in izdelkih z višjo vsebnostjo THC, bo danes ob 13.30 v sobi 117 v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SMC.