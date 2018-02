Tokio, 6. februarja - Indeksi na azijskih borzah so se obrnili navzdol in sledili padcem na newyorških borzah. Tam so osrednji indeksi zabeležili največjo dnevno izgubo po avgustu 2011, saj se vlagatelji bojijo povečevanja inflacije in hitrega zviševanja ključne obrestne mere.