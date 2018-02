Delo: Olimpijske igre (6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Vsake olimpijske igre so čas, ko se vrhunski športniki vzpenjajo na Olimp, svetovni državniki pa sestopajo z njega. Toda ali bodo svetovni voditelji sestopili z Olimpa, na katerem živijo, in tam nad oblaki spletkarijo, se imajo radi in se sovražijo, trgujejo z načeli in drug drugemu pripravljajo maščevanje, piše v Delu Zorana Bakovič.