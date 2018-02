Delo: Adijo, biki! Živeli, piščanci! (6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Najkrajša pot med Kromberkom in Pivko je 65 kilometrov. Da so pivški piščanci premagali razdaljo so potrebovali slabih devet let. Sodna potrditev trimilijonskega posla, s čimer Pivka perutninarstvo prevzema proizvodni del obrata nekdanjega Mipa v Kromberku, je ključni trenutek dolgoletnega stečajnega postopka, piše v Delu Blaž Močnik.