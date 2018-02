Večer: Usodno povezani (6. 2.)

Maribor, 6. februarja - Teden pred napovedanim nadaljevanjem stavkovnega vala zaposlenih v javnem sektorju, ki se z odhajajočo vlado tolčejo za višje plače, so delodajalske organizacije pisale premierju Miru Cerarju. Iz pisma štrli usodna povezanost gospodarstva in javnega sektorja. Ter njuna nesposobnost, da bi si to povedala brez posrednika, v Večeru piše Jelka Zupanič.