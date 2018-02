Na Maldivih prijeli tudi predsednika vrhovnega sodišča

Male, 6. februarja - Na Maldivih so v prvih urah po vnovični razglasitvi izrednih razmer že aretirali bivšega predsednika države in tudi predsednika vrhovnega sodišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Varnostne sile so tudi vdrle v prostore vrhovnega sodišča, ki je z zahtevo po izpustitvi političnih zapornikov sprožilo nove politične zaplete v tej otoški državi.