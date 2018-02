Demokrati, ki mu ne ploskajo, so za Trumpa izdajalci

Cincinnati, 6. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je demokrate, ki mu ob njegovem nedavnem govoru o položaju v državi v kongresu niso ploskali, označil za "neameriške in izdajalske". To je Trump izjavil v svojem ponedeljkovem govoru v tovarni blizu Cincinnatija v Ohiu, ljudje v dvorani pa so mislili, da se šali.