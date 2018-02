Finance: Čas za prodajo podjetij je zelo dober (6. 2.)

Ljubljana, 5. februarja - V Sloveniji je ta hip naprodaj več podjetij. Razlogi za prodajo so različni. Nekatera podjetja prodaja slaba banka, druga prezadolženi lastniki sami, seveda država in tudi zasebniki. Naprodaj so podjetja iz različnih panog, tako storitvena kot proizvodna, na voljo so celo prvovrstne nepremičnine Mercatorja, v Financah piše Janez Tomažič.