Svet za znanost in tehnologijo podprl nov predlog raziskovalnega zakona

Ljubljana, 5. februarja - Večina članov sveta za znanost in tehnologijo je na današnji seji podprla nov predlog zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Kljub temu so na predlog, ki je v medresorskem usklajevanju, podali pripombe, predvsem pa so obžalovali, da ni skupnega visokošolskega in raziskovalnega zakona.