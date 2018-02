Poslanec Ranc opozoril na dotrajan vodovod v Mežiški dolini

Ravne na Koroškem, 5. februarja - Ena od okoljskih težav Mežiške doline je ekološko sporen in dotrajan salonitni vodovod, je na današnji novinarski konferenci na Ravnah na Koroškem opozoril koroški poslanec SMC Danilo Anton Ranc. Dejal je, da so skupaj z župani na pristojna ministrstva naslovili pobudo in zahtevo, da se zagotovijo sredstva za zamenjavo vodovoda.