Dow Jones z največjim dnevnim padcem v zgodovini

New York, 5. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z velikimi padci. Industrijski indeks Dow Jones je zabeležil največji dnevni padec v svoji zgodovini in presegel prejšnji rekord iz leta 2008, ko je ta znašal 777,68 točke. Na najnižji točki je Dow Jones tokrat zabeležil padec za skoraj 1600 točk.