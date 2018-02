Berlinski lisjaki podaljšali sodelovanje s Petkovićem

Berlin, 5. februarja - Nemška rokometna ekipa Füchse Berlin je podaljšala sodelovanje s trenerjem Velimirjem Petkovićem do 30. junija 2020. V Bosni in Hercegovini rojeni Petković je strateg berlinskih lisjakov od decembra 2016, pred tem je bil trener Wetzlarja in Göppingena, ki prav tako nastopata v elitni nemški rokometni ligi.