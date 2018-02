Mladostniki na Obali osumljeni vlamljanja, pretepanja in povzročanja škode

Piran, 5. februarja - Piranski policisti so v decembru lani in januarja letos obravnavali skupino osmih mladostnikov, ki so jih sprva obravnavali zaradi vloma v prodajalno v Portorožu. Nato pa so policisti ugotovili, da imajo mladostniki še precej več masla na glavi. Med drugim jih sumijo, da so kradli in vlamljali na Obali ter hudo pretepli mlajšega moškega.