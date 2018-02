Raziskava: Spletni kupci so bolj mobilni in globalni

Ljubljana, 10. februarja - Spletni kupci so bolj mobilni in globalni, kaže študija družbe UPS o utripu spletnega nakupovanja za lansko leto. Kot so ugotovili, je 71 odstotkov sodelujočih uporabnikov kupovalo pri maloprodajnih trgovcih izven svoje domače države. Za trgovce iz tujine so se večinoma odločali zaradi ugodnejših cen ali iskanja točno določenega proizvoda.