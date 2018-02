Ljubljanska borza: SBI TOP navzdol

Ljubljana, 5. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi izgubil 0,15 odstotka. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so končale pri izhodiščni vrednosti, v prvi kotaciji pa so največ izgubile delnice Petrola, ki so se pocenile za dober odstotek. Delnice Gorenja so medtem pridobile skoraj štiri odstotke.