Objavljen razpis za medijsko nagrado Lorenza Natalija

Bruselj, 5. februarja - Evropska komisija je danes objavila razpis za medijsko nagrado Lorenza Natalija za leto 2018, s katero nagrajuje izjemne prispevke novinarjev, ki poročajo o razvoju in izkoreninjanju revščine. Za nagrado se lahko potegujejo poklicni in amaterski novinarji, radijske in televizijske hiše ter blogerji.