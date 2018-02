Podaljšali rok za oddajo ponudb za nadgradnjo mariborske železniške postaje

Maribor, 6. februarja - Na razpis za nadgradnjo glavne železniške postaje v Mariboru, ki naj bi po novem imela tri perone, do začetka tega tedna ni prispela nobena ponudba. "Rok za oddajo ponudb za predmetno javno naročilo je podaljšan do 12. marca," so za STA povedali na ministrstvu za infrastrukturo.