Evropska komisija potrdila zavezanost k izkoreninjenju pohabljanja ženskih spolovil

Bruselj, 5. februarja - Ob torkovem mednarodnem dnevu ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil so evropski komisarji ponovno potrdili močno zavezanost EU k izkoreninjenju pohabljanja ženskih spolovil. Poudarili so, da gre za kršitev temeljnih človekovih pravic in skrajno obliko diskriminacije zoper ženske in dekleta, so sporočili iz Bruslja.