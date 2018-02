Na prodaj 4000 kostumov nizozemske narodne opere

Amsterdam, 5. februarja - Nizozemska narodna opera je razveselila zbiratelje, ljubitelje umetnosti in lastnike gledališč. Zaradi pomanjkanja prostora se je namreč odločila za prodajo 4000 različnih kostumov, med njimi tudi tisti iz svetovno znanih del, kot sta Aida ter Romeo in Julija. To je že tretja tovrstna razprodaja te operne hiše in največja v minulih devetih letih.