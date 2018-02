Britanski Lloyds prepovedal plačevanje bitcoinov s kreditnimi karticam

London, 5. februarja - Britanska bančna skupina Lloyds Banking Group je danes, tako kot pred njo že nekatere ameriške banke, prepovedala kupovanje bitcoinov in drugih kriptovalut s kreditnimi karticami. Kot so sporočili, so se za tak korak odločili zaradi zaskrbljenosti o preveliki zadolženosti nekaterih strank in zaradi varnostnih vprašanj.