Gorenje v odprodajo družb Surovina in Gorenje Tiki

Velenje, 5. februarja - Gorenje bo v okviru dezinvestiranja skušalo družbo Surovina, ki se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov, in njene odvisni družbi prodati do začetka julija, so danes za STA povedali v družbi. Postopek prodaje se je začel oktobra lani. Letos bo Gorenje skušalo odprodati tudi družbo Gorenje Tiki z dejavnostjo grelnikov.