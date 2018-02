Neznanci na Obali konec tedna poškodovali več vozil

Izola/Koper, 5. februarja - V Kopru in Izoli so neznanci konec tedna poškodovali več vozil, na katerih so razbili stekla, poškodovali brisalce in odtrgali registrske tablice. Policijska preiskava še poteka. Policisti prosijo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije, da te čim prej sporočijo najbližji policijski enoti ali pokličejo na telefonsko številko 113.