Na Ormoškem gradu razstava grbov nekdanje ormoške gospode

Ormož, 6. februarja - Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož bo popoldne v ormoškem gradu odprl razstavo fotografij grbov nekdanjih lastnikov ormoškega gospostva in gradu v času od 13. do 20. stoletja. Razstava bo postala del stalne zbirke objekta, v katerem se danes poleg muzeja nahajata še mladinski center in glasbena šola, svoje prostore ima tam tudi lokalni radio.