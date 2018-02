Levica za umik pobude za sklenitev sporazuma z Madžarsko o drugem tiru s seje odbora

Ljubljana, 5. februarja - Poslanci Levice so danes vložili zahtevo za umik pobude za sklenitev sporazuma o drugem tiru z Madžarsko s torkove seje odbora za zunanjo politiko. Kot so sporočili, za sporazum z Madžarsko ni pravne podlage, prav tako pa to ni pogoj za črpanje evropskih sredstev, zato lahko Slovenija projekt izgradnje drugega tira Divača-Koper izpelje sama.