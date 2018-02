Krško in Kostanjevico na Krki bodo povezali s kolesarsko stezo

Krško, 5. februarja - Občini Krško in Kostanjevica na Krki sta se odločili občinski središči povezati s skoraj 20-kilometrsko kolesarsko stezo. Naložba, pri kateri računata na podporo evropskega sklada za regionalni razvoj in države, naj bi znašala 5,5 milijona evrov. Naložbe se naj bi lotili še letos in jo končali najkasneje do leta 2023.