Ljubljanska borza: SBI TOP raste

Ljubljana, 5. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je sredi dneva na Ljubljanski borzi 0,13 odstotka nad izhodiščem. Med delnicami prve kotacije so največ pridobile delnice Gorenja, ki so se podražile za 3,53 odstotka. Največ prometa, nekaj več kot 100.000 evrov, so posredniki doslej sklenili z delnicami Krke, ki so pridobile tretjino odstotka.