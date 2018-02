K odkrivanju evropske kulturne dediščine spodbujajo tudi stekleničke z vodo

Ljubljana, 5. februarja - Kulturna dediščina, ki jo Evropejci spoznavajo skozi leto 2018, jih povezuje v vsej svoji raznolikosti. Na to kot koordinator aktivnosti v Sloveniji opozarja ministrstvo za kulturo, k odkrivanju evropske kulturne dediščine pa bodo spodbujali številni partnerji in ambasadorji - denimo podjetje Costella ter Igor Saksida in Trkaj z rap poezijo.