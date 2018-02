Nadal, Federer, Čilić na vrhu ATP lestvice, najboljši Slovenec Bedene 52.

Ljubljana, 5. februarja - Na vrhu najnovejše moške teniške svetovne jakostne lestvice ATP ostajajo Španec Rafael Nadal, Švicar Roger Federer in Hrvat Marin Čilić. Razlika med Nadalom in Federerjem je precej majhna in znaša pičlih 155 točk. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je ostal na 52. mestu.