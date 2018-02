Delo: Vprašanje za orjaški znesek (5. 2.)

Ljubljana, 5. februarja - Evropska unija bo dražja. To spoznanje spremlja začetek novega kroga proračunskih razprav, ki se začnejo vsakih sedem let. Stalnica je želja, da bi bil pogajalski proces čim bolj stvaren in da bi se ognili celonočnim pogajalskim dramam, ki se končajo s kravjimi kupčijami. Takšna pričakovanja se nikoli ne izpolnijo, piše v Delu Peter Žerjavič.